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ВС России нанесли удары "Геранями" по складу БПЛА в Харькове - РИА Новости, 29.06.2026
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14:44 29.06.2026 (обновлено: 14:53 29.06.2026)
ВС России нанесли удары "Геранями" по складу БПЛА в Харькове

МО РФ: ВС России нанесли удары "Геранями" по складу БПЛА в Харькове

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань" в небе Украины
Дрон Герань в небе Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удар по складу в Харькове, где хранились беспилотники для ударов вглубь территории России.
  • Разведка выявила использование логистического центра "Мегасклад" для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия.
  • В результате удара возникло возгорание здания логистического центра с высотой пламени до 70 метров и очагами вторичной детонации.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары "Геранями" по складу в Харькове, где хранились беспилотники для ударов вглубь территории России, сообщило Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ было выявлено активное использование помещений логистического центра "Мегасклад" в Харькове для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.
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Согласно разведданным, беспилотники, хранящиеся на "Мегаскладе", планировались украинским режимом к использованию для ударов в глубину территории РФ, добавили в ведомстве.
"По объекту был нанесен удар высокой точности расчетом одного из подразделений войск беспилотных систем ВС РФ с применением БПЛА "Герань-5 сикер", - отметили в Минобороны.
Результатом высокоточного удара стало объемное возгорание здания логистического центра - согласно данным объективного контроля, высота пламени достигала 70 метров, уточнили в МО.
"Кроме того, на пораженном объекте были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтвердило использование зданий "Мегасклада" в военных целях в интересах ВСУ", - добавили в ведомстве.
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