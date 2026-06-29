ВС России нанесли удары "Геранями" по складу БПЛА в Харькове

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России нанесли удар по складу в Харькове, где хранились беспилотники для ударов вглубь территории России.

Разведка выявила использование логистического центра "Мегасклад" для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия.

В результате удара возникло возгорание здания логистического центра с высотой пламени до 70 метров и очагами вторичной детонации.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары "Геранями" по складу в Харькове, где хранились беспилотники для ударов вглубь территории России, сообщило Минобороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ было выявлено активное использование помещений логистического центра "Мегасклад" в Харькове для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.

Согласно разведданным, беспилотники, хранящиеся на "Мегаскладе", планировались украинским режимом к использованию для ударов в глубину территории РФ , добавили в ведомстве.

"По объекту был нанесен удар высокой точности расчетом одного из подразделений войск беспилотных систем ВС РФ с применением БПЛА "Герань-5 сикер", - отметили в Минобороны.

Результатом высокоточного удара стало объемное возгорание здания логистического центра - согласно данным объективного контроля, высота пламени достигала 70 метров, уточнили в МО.