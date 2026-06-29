"Герани" уничтожили объекты хранилища ГСМ в Кировоградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань-4» нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области.
- В результате удара произошло объемное возгорание резервуаров с ГСМ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, произошел сильный пожар, сообщили Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ в Кировоградской области расчетами БПЛА "Герань-4".
"Расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе "Герань-4 сикер" был нанесен удар высокой точности по хранилищу ГСМ в районе населенного пункта Новое в Кировоградской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ударом были разрушены ряд объектов хранилища, произошло объемное возгорание резервуаров с ГСМ.
В опубликованном видео от военного ведомства есть материалы из мониторинговых каналов противника, на которых запечатлено активное горение хранилища ГСМ в Кировоградской области.