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"Герани" уничтожили объекты хранилища ГСМ в Кировоградской области - РИА Новости, 29.06.2026
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14:24 29.06.2026 (обновлено: 14:34 29.06.2026)
"Герани" уничтожили объекты хранилища ГСМ в Кировоградской области

МО РФ: "Герани" уничтожили объекты хранилища ГСМ в Кировоградской области

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань" в небе Украины
Дрон Герань в небе Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань-4» нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области.
  • В результате удара произошло объемное возгорание резервуаров с ГСМ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в Кировоградской области, произошел сильный пожар, сообщили Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ в Кировоградской области расчетами БПЛА "Герань-4".
"Расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе "Герань-4 сикер" был нанесен удар высокой точности по хранилищу ГСМ в районе населенного пункта Новое в Кировоградской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ударом были разрушены ряд объектов хранилища, произошло объемное возгорание резервуаров с ГСМ.
В опубликованном видео от военного ведомства есть материалы из мониторинговых каналов противника, на которых запечатлено активное горение хранилища ГСМ в Кировоградской области.
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Вчера, 13:18
 
Кировоградская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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