БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Полицейские из Республики Алтай передали внедорожник участникам СВО, сейчас автомобиль проходит техническое обслуживание и готовится к отправке, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"Кош-Агачский РОВД передал "Народному фронту" Республики Алтай внедорожник. Приемку провели на месте с участием волонтеров. Проверили двигатель, ходовую, электрооборудование — замечаний нет. Состояние рабочее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас автомобиль готовят к отправке. После технического обслуживания и установки дополнительного оборудования его передадут бойцам.