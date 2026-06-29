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Полицейские из Республики Алтай передали внедорожник участникам СВО - РИА Новости, 29.06.2026
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Надежные люди
 
10:12 29.06.2026

Полицейские из Республики Алтай передали внедорожник участникам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 29 июн – РИА Новости. Полицейские из Республики Алтай передали внедорожник участникам СВО, сейчас автомобиль проходит техническое обслуживание и готовится к отправке, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Кош-Агачский РОВД передал "Народному фронту" Республики Алтай внедорожник. Приемку провели на месте с участием волонтеров. Проверили двигатель, ходовую, электрооборудование — замечаний нет. Состояние рабочее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас автомобиль готовят к отправке. После технического обслуживания и установки дополнительного оборудования его передадут бойцам.
"Всего от МВД РА передано пять транспортных средств на нужды СВО", - подчеркивают в "Народном фронте".
 
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