Краткий пересказ от РИА ИИ Охотничий опыт жителей Сибири и Дальнего Востока помогает им сбивать из стрелкового оружия до 80% беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции, рассказал ветеран СВО Айархан Суздалов.

Айархан Суздалов в 2025 году служил сапером в добровольческом отряде "Барс-2" в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии.

Сейчас Айархан Суздалов работает заместителем начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Охотничий опыт жителей Сибири и Дальнего Востока помогает им сбивать из стрелкового оружия до 80% беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости ветеран СВО Айархан Суздалов.

Суздалов в 2025 году служил сапером в добровольческом отряде "Барс-2" в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии. Сейчас он работает заместителем начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По его словам, в зоне специальной военной операции жители Сибири и Дальнего Востока подтверждают сложившиеся о них стереотипы: суровость, немногословность, прямолинейность. Кроме того, сказал ветеран, приобретаемый ими охотничий опыт очень пригождается в зоне спецоперации.

"У нас в Сибири и на Дальнем Востоке все охотники. Это очень хорошо помогает, когда летит вражеский дрон - практически все сбиваются (из стрелкового оружия - ред.). В редких случаях бывает так, что промазываем. Скажем так, 80% сбиваются", - поделился Суздалов.