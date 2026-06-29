Ветеран СВО рассказал, как охотничий опыт помогает в борьбе с дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Охотничий опыт жителей Сибири и Дальнего Востока помогает им сбивать из стрелкового оружия до 80% беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции, рассказал ветеран СВО Айархан Суздалов.
- Айархан Суздалов в 2025 году служил сапером в добровольческом отряде "Барс-2" в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии.
- Сейчас Айархан Суздалов работает заместителем начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Охотничий опыт жителей Сибири и Дальнего Востока помогает им сбивать из стрелкового оружия до 80% беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости ветеран СВО Айархан Суздалов.
По его словам, в зоне специальной военной операции жители Сибири и Дальнего Востока подтверждают сложившиеся о них стереотипы: суровость, немногословность, прямолинейность. Кроме того, сказал ветеран, приобретаемый ими охотничий опыт очень пригождается в зоне спецоперации.
"У нас в Сибири и на Дальнем Востоке все охотники. Это очень хорошо помогает, когда летит вражеский дрон - практически все сбиваются (из стрелкового оружия - ред.). В редких случаях бывает так, что промазываем. Скажем так, 80% сбиваются", - поделился Суздалов.
Замглавы МЧС Вячеслав Бутко ранее сообщал, что сейчас в системе ведомства 948 человек приостановили договор с МЧС и проходят службу в Минобороны, 112 человек по окончании контракта с МО РФ продолжили службу в МЧС.