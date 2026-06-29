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Житель Кубани получил 16,5 лет по делу об убийстве девушки - РИА Новости, 29.06.2026
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17:57 29.06.2026
Житель Кубани получил 16,5 лет по делу об убийстве девушки

Житель Кубани получил 16,5 лет по делу о жестоком убийстве девушки из-за мести

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуранта дела о жестоком убийстве жительницы Усть-Лабинского района Кубани приговорили к 16,5 годам колонии строгого режима.
  • Подсудимый Олег Коваленко попросил подвести девушку, представившись другом семьи, а в пути напал на нее, нанеся не менее 26 ударов руками и ножом.
  • Коваленко признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и в неправомерном завладении автомобилем.
СОЧИ, 29 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 16,5 годам колонии строгого режима фигуранта дела о жестоком убийстве жительницы Усть-Лабинского района Кубани, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В августе 2025 года СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщало о поисках девушки, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили в лесу в начале сентября после задержания подозреваемого по делу Олега Коваленко. По данным пресс-службы судов Кубани, подсудимый попросил подвести девушку, представившись другом семьи. В пути он напал на нее, нанеся удары руками и ножом - не менее 26 раз. Девушка скончалась на месте.
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"Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Олега Коваленко... назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 105 "Убийство, совершенное с особой жестокостью"), частью 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем".
По данным пресс-службы судов региона, мотивом убийства девушки стала давняя обида Коваленко на ее семью - из-за конкуренции с семьей фигурант потерял прибыльный бизнес в 2013 году.
Отмечается, что мужчина полностью признал вину в суде и не будет обжаловать приговор.
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