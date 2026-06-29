Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело нациста Оберландера о геноциде

Установлено, что нацистская Германия и ее союзники планировали избавиться от всего местного населения для колонизации территории СССР. Для этого с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.

По данным СК, Оберландер не позднее октября 1941 года поступил на службу в зондеркоманду, которая выполняла карательные функции и занималась массовыми убийствами советских граждан. Следствием также получены доказательства того, что в 1942 году он принимал участие в четырех массовых карательных операциях против мирных жителей и военнопленных красноармейцев - уничтожены были не менее 3290 советских граждан. После капитуляции фашистской Германии Оберландер скрылся от органов следствия, в 1954 году эмигрировал в Канаду.