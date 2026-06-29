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Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело нациста Оберландера о геноциде - РИА Новости, 29.06.2026
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16:15 29.06.2026 (обновлено: 17:53 29.06.2026)
Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело нациста Оберландера о геноциде

Ростовский суд рассмотрит дело посмертно обвиняемого в геноциде Оберландера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Гельмута Оберландера, посмертно обвиняемого в геноциде.
  • Гельмут Оберландер обвиняется в совершении преступления против мира и безопасности человечества во времена Великой Отечественной войны.
  • Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Гельмута Оберландера, посмертно обвиняемого в геноциде во времена Великой Отечественной войны, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
«
"Из Генеральной прокуратуры РФ в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Оберландера Гельмута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ. Оберландер Гельмут обвиняется в совершении преступления против мира и безопасности человечества во времена Великой Отечественной войны", - сказал он.
Установлено, что нацистская Германия и ее союзники планировали избавиться от всего местного населения для колонизации территории СССР. Для этого с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.
По данным СК, Оберландер не позднее октября 1941 года поступил на службу в зондеркоманду, которая выполняла карательные функции и занималась массовыми убийствами советских граждан. Следствием также получены доказательства того, что в 1942 году он принимал участие в четырех массовых карательных операциях против мирных жителей и военнопленных красноармейцев - уничтожены были не менее 3290 советских граждан. После капитуляции фашистской Германии Оберландер скрылся от органов следствия, в 1954 году эмигрировал в Канаду.
Оберландер умер в Канаде в 2021 году.
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