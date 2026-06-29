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Суд отклонил апелляцию МЧС по делу о бомбоубежище театра Бабкиной - РИА Новости, 29.06.2026
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15:51 29.06.2026
Суд отклонил апелляцию МЧС по делу о бомбоубежище театра Бабкиной

Апелляцию МЧС по делу о бомбоубежище театра "Русская песня" Бабкиной отклонили

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Надежда Бабкина . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы по делу театра Надежды Бабкиной "Русская песня".
  • Суда первой инстанции отменил требование МЧС восстановить защитное сооружение гражданской обороны в подвальном помещении учреждения.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконным предписание столичного управления МЧС в адрес театра "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в судебных документах.
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Таким образом, вступило в силу решение от сентября 2025 года, которым суд отменил требование МЧС восстановить защитное сооружение гражданской обороны в подвальном помещении, занимаемом театром на Садовом кольце. Этим же решением со столичного главка ведомства в пользу театра взыскано 50 тысяч рублей в качестве возмещения госпошлины.
Предписание, оспоренное театром, было выдано в октябре 2024 года по итогам выездной проверки. Как пояснил представитель театра в суде, речь шла о подвале, который используется для хранения театральных костюмов. По его словам, бомбоубежище в этом месте было оборудовано в 1950-е годы, однако театр получил помещения в 2000-е, когда никакого оборудования там уже не было, равно и каких-либо документов.
МЧС подало апелляционную жалобу только в апреле 2026 года, пропустив установленный законом месячный срок. Апелляционная инстанция восстановила срок на обжалование по ходатайству ведомства, однако по существу спора согласилась с выводами суда первой инстанции.
Московский государственный академический театр "Русская песня" ведет свою деятельность с 2000 года. С 2019 года он является единственным в стране государственным академическим театром, популяризирующим народную культуру.
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