Суд отклонил апелляцию МЧС по делу о бомбоубежище театра Бабкиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы по делу театра Надежды Бабкиной "Русская песня".

Суда первой инстанции отменил требование МЧС восстановить защитное сооружение гражданской обороны в подвальном помещении учреждения.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконным предписание столичного управления МЧС в адрес театра "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в судебных документах.

Таким образом, вступило в силу решение от сентября 2025 года, которым суд отменил требование МЧС восстановить защитное сооружение гражданской обороны в подвальном помещении, занимаемом театром на Садовом кольце . Этим же решением со столичного главка ведомства в пользу театра взыскано 50 тысяч рублей в качестве возмещения госпошлины.

Предписание, оспоренное театром, было выдано в октябре 2024 года по итогам выездной проверки. Как пояснил представитель театра в суде, речь шла о подвале, который используется для хранения театральных костюмов. По его словам, бомбоубежище в этом месте было оборудовано в 1950-е годы, однако театр получил помещения в 2000-е, когда никакого оборудования там уже не было, равно и каких-либо документов.

МЧС подало апелляционную жалобу только в апреле 2026 года, пропустив установленный законом месячный срок. Апелляционная инстанция восстановила срок на обжалование по ходатайству ведомства, однако по существу спора согласилась с выводами суда первой инстанции.