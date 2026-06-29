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Ступаков: стильная экипировка мотивирует выйти из дома на тренировку - РИА Новости, 29.06.2026
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16:37 29.06.2026

Ступаков: стильная экипировка мотивирует выйти из дома на тренировку

© Фото : Пресс-служба ZASPORTГенеральный директор компании ZASPORT Николай Ступаков
Генеральный директор компании ZASPORT Николай Ступаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба ZASPORT
Генеральный директор компании ZASPORT Николай Ступаков
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В России в последние годы растет число людей, которые активно занимаются спортом. Увеличиваются и объемы производства спортивной одежды в нашей стране. О трендах в изготовлении экипировки, локализации производства в российских регионах и важности трансформации бизнеса, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор компании ZASPORT Николай Ступаков.
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— Как вы оцениваете ситуацию на рынке спортивной экипировки? Растет ли спрос на продукцию?
— Главный драйвер продаж спортивной одежды — люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни. Как сказал наш президент на одном из заседаний, к 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян. Поэтому стимул и мотивация для развития у спортивных брендов есть.
По данным "Анализа рынка спортивной одежды в России", опубликованного BusinesStat в марте, за четыре года — с 2021-го по 2025-й — производство спортивной одежды выросло в 4,1 раза. При этом в 2025 году было выпущено 17,8 миллиона единиц продукции. Прирост относительно 2024 года составил всего лишь 1%. Это мы также ощутили на себе. Период активного роста перешел в новую фазу: вспоминается фраза из "Алисы в стране чудес" — нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее.
Конкуренция между российскими производителями усилилась, но в этом есть свои плюсы. Многие компании активно расширяют ассортимент, стараются сделать привлекательное ценовое предложение, предлагают потребителям более технологичные и функциональные продукты.
В начале 2026-го мы, как и большинство компаний, провели внутреннюю реструктуризацию и продолжаем работать в четырех направлениях: ритейл, спортивная экипировка для команд и клубов, корпоративные заказы и спецодежда.
— Сохраняют ли крупные компании курс на офлайн-торговлю? Или приходится перестраиваться в соответствии с велениями времени?
— Оффлайн сейчас все больше превращается в имиджевую историю, где покупатель знакомится с эстетикой бренда, заряжается эмоциями. По нашему опыту, есть клиенты, которые в магазине примеряют одежду, а потом заказывают онлайн. Или наоборот: выбирают на сайте понравившиеся модели и уже со списком приходят в магазин.
Сейчас наблюдается значительное падение трафика в торговых центрах, а многие посетители воспринимают ТЦ как место проведения досуга: приходят на фудкорты, в кинотеатры. Стрит-ритейл тоже переживает не лучшие времена. При этом арендные ставки не снижаются, а растут.
Поэтому многие компании вынуждены оптимизировать количество магазинов в поисках идеального баланса между оффлайном, онлайном и присутствием на маркетплейсах.
Последние годы показали, что способность к быстрой трансформации становится самым важным качеством для выживания на рынке.
— Некоторые бренды спортивной одежды ушли с российского рынка. Достижимо ли в этой сфере импортозамещение? За счет каких факторов?
— Мировые бренды ушли, но их продукцию можно купить и в мультибрендовых магазинах, и на маркетплейсах. В прошлом году в нашу страну было ввезено на 18% больше спортивной одежды, чем в 2024-м. Поэтому расслабляться российским производителям не стоит, несмотря на то, что многие потребители уже перешли с зарубежных брендов на отечественные.
Но про полное импортозамещение в сфере производства высокотехнологичной спортивной одежды говорить пока рано — речь прежде всего о технологичных тканях, которые мы закупаем за рубежом.
— Насколько оправдана локализация производств? Какие проблемы приходится решать? Какие решения в этой сфере вы считаете наиболее интересными? Какой опыт в сфере импортозамещения посоветовали бы отрасли в целом?
— Российское производство — это рабочие места, рост отрасли и, если говорить глобально, рост экономики страны. Большинству наших клиентов важно, чтобы продукция была произведена на территории РФ. Мы развиваем нашу фабрику в Башкортостане, повышаем уровень квалификации сотрудников, чтобы выпускать максимально качественную продукцию в сжатые сроки.
Безусловно, проблем хватает: дефицит квалифицированных кадров, трудности с логистикой, нехватка технологичных отечественных тканей и фурнитуры. Но мы ищем пути решения, и здесь важно и взаимодействие на региональном уровне, и государственная поддержка.
— Каковы тенденции в экипировке спортивных команд? Какие требования выдвигают спортсмены к форме? Как удается им соответствовать?
— Мы работаем на рынке спортивной экипировки уже 14 лет — с 2012 года, и у нас большая экспертиза в этом вопросе. Одна из основных составляющих ДНК ZASPORT — любовь к нашей стране и уважение к ее культурным и спортивным традициям.
Для себя мы обозначили при разработке экипировки, мы определили несколько приоритетов – это комфорт, удобство, лаконичность и актуальный дизайн. Когда приходят первые образцы, мы всегда показываем их спортсменам, даем на тестирование, выслушиваем их замечания и пожелания. И когда они просят после тестирования оставить себе сэмплы — это лучшее признание того, что экипировка понравилась.
— Какие тренды производства спортивной экипировки жизненно важны и должны всегда соблюдаться?
— Главные тренды — это бескомпромиссное качество, технологичность, правильный крой и четкие сроки поставок.
— Спортивная мода и мода на спорт. В чем, по-вашему, разница этих понятий?
— Стильная экипировка — один из сильных мотиваторов выйти из дома и пойти на тренировку. Поэтому спортивная мода и мода на спорт очень тесно связаны друг с другом.
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