СМИ назвали главного подозреваемого в стрельбе в Штаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главным подозреваемым в стрельбе в немецком городе Штаде оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями.
- Стрельба связана с деятельностью учреждения по оказанию помощи несовершеннолетним и названа полицией «семейной трагедией».
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Главным подозреваемым в стрельбе в немецком городе Штаде оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями, произошла "семейная трагедия", сообщает издание Focus со ссылкой на местную полицию.
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"Совершивший деяние — немец с турецкими корнями… 45-летний мужчина, родившийся в Германии", - говорится в публикации.
Сообщается, что мужчина проживает недалеко от Ганновера и был известен полиции, однако до сих пор не фигурировал в списках как лицо, склонное к насилию.
По данным полиции, произошедшее связано с деятельностью учреждения по оказанию помощи несовершеннолетним. В этой связи издание приводит слова представителя полиции, который сообщил, что произошедшее представляет собой "семейную трагедию".