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СМИ назвали главного подозреваемого в стрельбе в Штаде - РИА Новости, 29.06.2026
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21:30 29.06.2026
СМИ назвали главного подозреваемого в стрельбе в Штаде

Подозреваемым в стрельбе в Штаде оказался гражданин ФРГ турецкого происхождения

© REUTERS / NEWS5Полицейские на месте стрельбы в Штаде
Полицейские на месте стрельбы в Штаде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / NEWS5
Полицейские на месте стрельбы в Штаде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главным подозреваемым в стрельбе в немецком городе Штаде оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями.
  • Стрельба связана с деятельностью учреждения по оказанию помощи несовершеннолетним и названа полицией «семейной трагедией».
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Главным подозреваемым в стрельбе в немецком городе Штаде оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями, произошла "семейная трагедия", сообщает издание Focus со ссылкой на местную полицию.
«
"Совершивший деяние — немец с турецкими корнями… 45-летний мужчина, родившийся в Германии", - говорится в публикации.
Сообщается, что мужчина проживает недалеко от Ганновера и был известен полиции, однако до сих пор не фигурировал в списках как лицо, склонное к насилию.
По данным полиции, произошедшее связано с деятельностью учреждения по оказанию помощи несовершеннолетним. В этой связи издание приводит слова представителя полиции, который сообщил, что произошедшее представляет собой "семейную трагедию".
Место стрельбы в Штаде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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