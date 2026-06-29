СМИ назвали главного подозреваемого в стрельбе в Штаде

"Совершивший деяние — немец с турецкими корнями… 45-летний мужчина, родившийся в Германии", - говорится в публикации.

По данным полиции, произошедшее связано с деятельностью учреждения по оказанию помощи несовершеннолетним. В этой связи издание приводит слова представителя полиции, который сообщил, что произошедшее представляет собой "семейную трагедию".