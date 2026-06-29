Число задержанных после стрельбы в немецком Штаде возросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число задержанных в результате стрельбы в немецком городе Штаде возросло до трех.
- Причастность третьего задержанного к совершению преступления выясняется.
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Число задержанных в результате стрельбы в немецком городе Штаде возросло до трех, среди них есть женщина, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на местную полицию.
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"Трое человек были задержаны (в результате стрельбы - ред.)… Изначально речь шла о двух подозреваемых — мужчине и женщине, оба старше 21 года", - говорится в публикации.
По данным полиции, в настоящее время причастность третьего задержанного к совершению преступления выясняется.
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