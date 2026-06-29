В полиции назвали причину стрельбы в немецком Штаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате стрельбы в учреждении помощи молодежи в городе Штаде в Нижней Саксонии пять человек погибли, несколько ранены, двое задержаны.
- Политический или экстремистский мотив преступления не рассматривается, предполагается, что преступление совершено на почве личных отношений.
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Стрельба в немецком городе Штаде в Нижней Саксонии могла произойти на почве личных отношений, политический или экстремистский мотив на данный момент не рассматривается, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на полицию.
Ранее портал t-online сообщал, что пять человек погибли, еще несколько человек были ранены в результате стрельбы в учреждении помощи молодежи в городе Штаде в федеральной земле Нижняя Саксония. Два человека задержаны.
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"Преступление, совершенное в Штаде, якобы было "преступлением на почве личных отношений", при этом имеются личные связи с данным центром (матери и ребенка - ред.). По состоянию на данный момент о политической или экстремистской подоплеке (преступления - ред.) неизвестно", - говорится в публикации.
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