В полиции назвали причину стрельбы в немецком Штаде

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"Преступление, совершенное в Штаде, якобы было "преступлением на почве личных отношений", при этом имеются личные связи с данным центром (матери и ребенка - ред.). По состоянию на данный момент о политической или экстремистской подоплеке (преступления - ред.) неизвестно", - говорится в публикации.