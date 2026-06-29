В Ставрополе арестовали женщину, которая продала мужчину за колбасу

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Ставрополя арестовал женщину, которая с сообщниками эксплуатировала мужчину.

Участники ОПГ продали похищенного гражданина за 4 коробки колбасной продукции.

Обвиняемая заключена под стражу на срок 2 месяца.

ПЯТИГОРСК, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал женщину, которая с сообщниками эксплуатировала мужчину, а затем продала его за четыре коробки колбасной продукции, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, М., действуя в составе организованной преступной группы, "воспользовавшись тяжелыми жизненными обстоятельствами, состоянием алкогольного опьянения, а также утраченными социальными связями потерпевшего", удерживала его в частном доме против его воли, заставляя выполнять физическую работу.

"Впоследствии участники ОПГ продали похищенного гражданина за 4 коробки колбасной продукции", - говорится в релизе

Ее обвинили по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации, с угрозой применения насилия).