В Ставрополе арестовали женщину, которая продала мужчину за колбасу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ленинский районный суд Ставрополя арестовал женщину, которая с сообщниками эксплуатировала мужчину.
- Участники ОПГ продали похищенного гражданина за 4 коробки колбасной продукции.
- Обвиняемая заключена под стражу на срок 2 месяца.
ПЯТИГОРСК, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал женщину, которая с сообщниками эксплуатировала мужчину, а затем продала его за четыре коробки колбасной продукции, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, М., действуя в составе организованной преступной группы, "воспользовавшись тяжелыми жизненными обстоятельствами, состоянием алкогольного опьянения, а также утраченными социальными связями потерпевшего", удерживала его в частном доме против его воли, заставляя выполнять физическую работу.
"Впоследствии участники ОПГ продали похищенного гражданина за 4 коробки колбасной продукции", - говорится в релизе.
Ее обвинили по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации, с угрозой применения насилия).
"Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - добавили в пресс-службе.