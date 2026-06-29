Филимонов открыл обновленный стадион в поселке Вологодской области

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл обновленный стадион в поселке Сазоново Чагодощенского округа, в нем будут проходить тренировки, соревнования, уроки физкультуры, фестивали ГТО, сообщает пресс-служба правительства региона.

В области продолжается активная работа по развитию спортивной инфраструктуры в муниципалитетах. Это одна из приоритетных задач государственной программы "Спорт России".

« "Многофункциональный объект создали по народной программе партии " Единая Россия ". Он стал абсолютным победителем электронного голосования "Градсовета 2.0" и получил поддержку 504 жителей округа. Мы выполнили обещание – провели масштабный капитальный ремонт. Направили 58,6 миллиона рублей, большая часть суммы – из областного бюджета. Уверен, что стадион станет востребованным – здесь будут проходить тренировки, соревнования, уроки физкультуры, фестивали ГТО. Заниматься, общаться и становиться сильнее будут дети и взрослые", – приводит пресс-служба слова Филимонова.

На спортивном объекте обновили футбольное поле, обустроили волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, установили современные тренажеры, создали сектор для прыжков в длину и специальную зону для спортивного туризма. Здесь также благоустроили прилегающую территорию, установили освещение и ограждение.

В пресс-службе отметили, что в Вологодской области ведут системную работу по развитию спортивной инфраструктуры. За последние два года построено, реконструировано, отремонтировано более 90 объектов. В 2025 году впервые в истории региона 55 помещений одновременно находились в работе, из них 47 сдали и ввели в эксплуатацию. В 2026 году предстоит сделать еще 28 объектов спорта, восемь из них создают при поддержке Минспорта России.