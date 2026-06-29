Рейтинг@Mail.ru
Филимонов открыл обновленный стадион в поселке Вологодской области - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
15:06 29.06.2026
Филимонов открыл обновленный стадион в поселке Вологодской области

Филимонов открыл обновленный стадион в поселке Сазоново Чагодощенского округа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл обновленный стадион в поселке Сазоново Чагодощенского округа, в нем будут проходить тренировки, соревнования, уроки физкультуры, фестивали ГТО, сообщает пресс-служба правительства региона.
В области продолжается активная работа по развитию спортивной инфраструктуры в муниципалитетах. Это одна из приоритетных задач государственной программы "Спорт России".
«
"Многофункциональный объект создали по народной программе партии "Единая Россия". Он стал абсолютным победителем электронного голосования "Градсовета 2.0" и получил поддержку 504 жителей округа. Мы выполнили обещание – провели масштабный капитальный ремонт. Направили 58,6 миллиона рублей, большая часть суммы – из областного бюджета. Уверен, что стадион станет востребованным – здесь будут проходить тренировки, соревнования, уроки физкультуры, фестивали ГТО. Заниматься, общаться и становиться сильнее будут дети и взрослые", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
На спортивном объекте обновили футбольное поле, обустроили волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, установили современные тренажеры, создали сектор для прыжков в длину и специальную зону для спортивного туризма. Здесь также благоустроили прилегающую территорию, установили освещение и ограждение.
В пресс-службе отметили, что в Вологодской области ведут системную работу по развитию спортивной инфраструктуры. За последние два года построено, реконструировано, отремонтировано более 90 объектов. В 2025 году впервые в истории региона 55 помещений одновременно находились в работе, из них 47 сдали и ввели в эксплуатацию. В 2026 году предстоит сделать еще 28 объектов спорта, восемь из них создают при поддержке Минспорта России.
Преобразования в отрасли привели Вологодчину к прогрессу в спортивных результатах. По итогам 2025 года доля вологжан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла до 69%. Планируется, что по итогам 2026 года область доведет этот показатель до 70%, заключили в пресс-службе.
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала