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СМИ: Рубио и Уиткофф проведут телефонный брифинг конгрессу по Ирану - РИА Новости, 29.06.2026
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18:54 29.06.2026
СМИ: Рубио и Уиткофф проведут телефонный брифинг конгрессу по Ирану

СМИ: Рубио и Уиткофф по телефону проведут брифинг конгрессу по договору с Ираном

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф проведут телефонный брифинг для обеих палат конгресса по меморандуму о взаимопонимании с Ираном.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о запросе Ирана на встречу, которая должна состояться во вторник в Дохе, в то время как заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил об отсутствии планов заседаний рабочих групп по реализации меморандума на этой неделе.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф проведут в понедельник телефонный брифинг для обеих палат конгресса страны по подписанному меморандуму о взаимопонимании с Ираном, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
По данным газеты Politico, брифинг пройдет в 16.00 по местному времени (23.00 мск) в онлайн-формате. Агентство Рейтер, в свою очередь, отмечает, что Рубио и Уиткофф подключатся к брифингу по телефону.
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Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе. В свою очередь, заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседаний рабочих групп по реализации меморандума.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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