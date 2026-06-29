СМИ: Рубио и Уиткофф проведут телефонный брифинг конгрессу по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф проведут телефонный брифинг для обеих палат конгресса по меморандуму о взаимопонимании с Ираном.
- Президент США Дональд Трамп заявил о запросе Ирана на встречу, которая должна состояться во вторник в Дохе, в то время как заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил об отсутствии планов заседаний рабочих групп по реализации меморандума на этой неделе.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф проведут в понедельник телефонный брифинг для обеих палат конгресса страны по подписанному меморандуму о взаимопонимании с Ираном, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе. В свою очередь, заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседаний рабочих групп по реализации меморандума.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Трамп прокомментировал удары по Ирану
28 июня, 02:33