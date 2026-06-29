СМИ: Рубио и Уиткофф проведут телефонный брифинг конгрессу по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф проведут телефонный брифинг для обеих палат конгресса по меморандуму о взаимопонимании с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил о запросе Ирана на встречу, которая должна состояться во вторник в Дохе, в то время как заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил об отсутствии планов заседаний рабочих групп по реализации меморандума на этой неделе.

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф проведут в понедельник телефонный брифинг для обеих палат конгресса страны по подписанному меморандуму о взаимопонимании с Ираном, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

По данным газеты Politico , брифинг пройдет в 16.00 по местному времени (23.00 мск) в онлайн-формате. Агентство Рейтер, в свою очередь, отмечает, что Рубио и Уиткофф подключатся к брифингу по телефону.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе. В свою очередь, заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседаний рабочих групп по реализации меморандума.