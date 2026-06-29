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"Сожрать и выплюнуть". В конгрессе США пригрозили уничтожением целой страны - РИА Новости, 29.06.2026
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11:26 29.06.2026
"Сожрать и выплюнуть". В конгрессе США пригрозили уничтожением целой страны

Сенатор Кеннеди: США должны полностью избавиться от Ирана

© Фото : U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"
Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор Джон Кеннеди требует, чтобы США полностью разрушили Иран.
  • Политик считает, что после завершения срока прекращения огня США должны продолжить боевые действия против Ирана, так как сейчас страна сильно ослабла.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США должны полностью разрушить Иран, утверждает американский сенатор Джон Кеннеди.
«

"Мы должны их полностью сожрать и выплюнуть их кости", — заявил он в интервью Fox News.

Политик считает, что Штаты после завершения срока прекращения огня с Ираном должны снова продолжить боевые действия против исламской республики, поскольку сейчас она, по его словам, сильно ослабла.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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