"Сожрать и выплюнуть". В конгрессе США пригрозили уничтожением целой страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор Джон Кеннеди требует, чтобы США полностью разрушили Иран.
- Политик считает, что после завершения срока прекращения огня США должны продолжить боевые действия против Ирана, так как сейчас страна сильно ослабла.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США должны полностью разрушить Иран, утверждает американский сенатор Джон Кеннеди.
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"Мы должны их полностью сожрать и выплюнуть их кости", — заявил он в интервью Fox News.
Политик считает, что Штаты после завершения срока прекращения огня с Ираном должны снова продолжить боевые действия против исламской республики, поскольку сейчас она, по его словам, сильно ослабла.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.