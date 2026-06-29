Супруга Спивакова рассказала, когда артиста выпишут из больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ Выписка Владимира Спивакова из больницы планируется до конца недели.

По словам супруги артиста, у него выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая легко устранима.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выписка народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова из больницы планируется до конца недели, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.

"Выпишут точно до конца этой недели, когда полностью закончится лечение", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда планируется выписка Спивакова из больницы.

Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.