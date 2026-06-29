Рейтинг@Mail.ru
Супруга Спивакова назвала причину его госпитализации - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 29.06.2026 (обновлено: 13:06 29.06.2026)
Супруга Спивакова назвала причину его госпитализации

Причиной госпитализации Спивакова стали осложнения бронхита

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова госпитализировали из-за осложнений бронхита, перешедшего в пневмонию.
  • Врачи довольны показателями и прогрессом в лечении.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной госпитализации народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова стали осложнения бронхита, перешедшего в пневмонию, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
Как ранее рассказывала РИА Новости жена Спивакова, врачи довольны показателями и прогрессом в лечении.
Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Врачи оценили прогресс в лечении дирижера Спивакова
26 июня, 13:29
"Многодневный бронхит перерос в пневмонию, учитывая возраст и крайнюю усталость, приняли решение о госпитализации", - сказала она, говоря о причинах госпитализации Спивакова.
Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.
Супруга артиста рассказала РИА Новости, что подозрений на инсульт у Спивакова не было, выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая, по оценкам врачей, легко устранима.
Оркестр Виртуозы Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Концерт с участием Спивакова перенесли без уточнения даты
20 июня, 00:19
 
Владимир СпиваковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала