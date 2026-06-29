Супруга Спивакова назвала причину его госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ Народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова госпитализировали из-за осложнений бронхита, перешедшего в пневмонию.

Врачи довольны показателями и прогрессом в лечении.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной госпитализации народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова стали осложнения бронхита, перешедшего в пневмонию, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.

Как ранее рассказывала РИА Новости жена Спивакова , врачи довольны показателями и прогрессом в лечении.

"Многодневный бронхит перерос в пневмонию, учитывая возраст и крайнюю усталость, приняли решение о госпитализации", - сказала она, говоря о причинах госпитализации Спивакова.

Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.