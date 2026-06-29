Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 29.06.2026 (обновлено: 11:49 29.06.2026)
Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты

Семейная выплата для работающих родителей в среднем составила 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей, заявили в Соцфонде.
  • Выплата индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Сумма <...> индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по ставке 13 процентов или выше, пересчитывают по льготной — шесть процентов. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю", — пояснили в ведомстве.
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Голикова назвала число семей, уже получивших новую семейную выплату
10 июня, 16:52
Там уточнили, что размер выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов за лечение, имущество, образование и так далее.
С 1 июня по 1 октября заявление на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам.
Соцфонд рассматривает заявку в течение десяти рабочих дней. В случае одобрения средства перечислят в пределах пяти рабочих дней.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле
27 июня, 05:26
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала