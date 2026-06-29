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СК начал проверку после госпитализации детей из лагеря в Тверской области - РИА Новости, 29.06.2026
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14:12 29.06.2026
СК начал проверку после госпитализации детей из лагеря в Тверской области

СК начал проверку после госпитализации более 10 детей из лагеря под Тверью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более десяти детей из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области госпитализировали с вирусной инфекцией.
  • СК организовал доследственную проверку.
  • Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления соответствия оказываемых услуг санитарным требованиям и нормам.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после госпитализации с признаками инфекционного заболевания более 10 детей из оздоровительного лагеря в Тверской области, сообщили в СУСК РФ по региону.
В региональной прокуратуре ранее сообщили, что более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области.
"Поступила информация об инфекционном заболевании детей в оздоровительном лагере, расположенном на территории Западнодвинского муниципального округа. С целью установления обстоятельств произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", – сообщили в пресс-службе СУСК.
В ведомстве отметили, что с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам проводится комплекс проверочных мероприятий.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
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