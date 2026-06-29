СК начал проверку после госпитализации детей из лагеря в Тверской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Более десяти детей из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области госпитализировали с вирусной инфекцией.

СК организовал доследственную проверку.

Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления соответствия оказываемых услуг санитарным требованиям и нормам.

КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после госпитализации с признаками инфекционного заболевания более 10 детей из оздоровительного лагеря в Тверской области, сообщили в СУСК РФ по региону.

В региональной прокуратуре ранее сообщили, что более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области.

"Поступила информация об инфекционном заболевании детей в оздоровительном лагере, расположенном на территории Западнодвинского муниципального округа. С целью установления обстоятельств произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", – сообщили в пресс-службе СУСК.

В ведомстве отметили, что с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам проводится комплекс проверочных мероприятий.