Россиянам объяснили, что будет, если не пользоваться сим-картой

"После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера", — пояснила эксперт.

Согласно закону "О связи", оператор может расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более шести месяцев. У разных операторов сроки могут отличаться: от 90 дней до полугода. Также блокировка возможна при превышении лимита в 20 сим-карт для россиян (действует с ноября 2025 года) или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов.