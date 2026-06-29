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Россиянам объяснили, что будет, если не пользоваться сим-картой - РИА Новости, 29.06.2026
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02:17 29.06.2026
Россиянам объяснили, что будет, если не пользоваться сим-картой

Доцент Леонова: бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долгое бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера и его продаже другому абоненту.
  • Оператор может расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более установленного срока (от 90 дней до полугода).
  • После блокировки номера доступ к сервисам, к которым был привязан номер (например, к банку или «Госуслугам»), может быть потерян, и для его восстановления могут потребоваться личные визиты в соответствующие учреждения.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Долгое бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера и его продаже другому абоненту. О том, какие риски это несёт и как защитить свои данные, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
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"После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера", — пояснила эксперт.
Согласно закону "О связи", оператор может расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более шести месяцев. У разных операторов сроки могут отличаться: от 90 дней до полугода. Также блокировка возможна при превышении лимита в 20 сим-карт для россиян (действует с ноября 2025 года) или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов.
Если номер был привязан к банку или "Госуслугам", после блокировки доступ к ним может быть потерян. Восстановить номер можно через оператора, если он ещё не продан. Если это невозможно, придётся лично идти в банк и МФЦ для смены номера. Леонова советует не сообщать никому коды из СМС и PIN-коды во время восстановления — это частая уловка мошенников.
Телефон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров
2 марта, 03:18
 
ОбществоОльга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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