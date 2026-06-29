Монеточке* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский суд зарегистрировал новый протокол в отношении певицы-иноагента Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) за нарушение иноагентского законодательства.
- Рассмотрение дела назначено на 23 июля, певице грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский суд зарегистрировал новый протокол в отношении певицы-иноагента Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) за нарушение иноагентского законодательства, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что протокол составлен по статье о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ). Рассмотрение назначено на 23 июля, подчеркивается в материалах. Певице грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
При этом Монеточке* заочно предъявлено обвинение по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Оно передано в суд для рассмотрения. Гырдымова* уже дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила распространять в соцсетях материалы без соответствующей пометки, сообщала столичная прокуратура.
Монеточка* объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
* Физическое лицо, признанное иноагентом, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России