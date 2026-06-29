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Shaman рассказал, почему развелся в Год семьи - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:39 29.06.2026
Shaman рассказал, почему развелся в Год семьи

Shaman рассказал, что не стал откладывать развод из-за Года семьи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не стал откладывать развод из-за объявленного в России Года семьи.
  • Решение о разводе было связано с личными обстоятельствами и не зависело от общественной повестки.
  • В Год семьи Ярослав Дронов начал отношения с Екатериной Мизулиной и женился на ней.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не стал откладывать развод из-за объявленного в России Года семьи, поскольку в вопросах личной жизни важны не символические даты, а отношения между людьми.
"Вот такая ситуация произошла в твоей личной жизни, тем более в год семьи. Нужно было подождать года развода? Я думаю, не будет его в России, поэтому тут ничего не дождешься", - сказал артист на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
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По словам Дронова, решение о разводе было связано с личными обстоятельствами и не зависело от общественной повестки.
"Shaman тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью? И самое главное, в угоду кому? Если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты. В личной жизни важны люди", - добавил он.
Певец также отметил, что именно в Год семьи начал отношения с нынешней супругой Екатериной Мизулиной.
"Не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 2024 года и в итоге поженились. То есть фактически в Год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?" - заключил артист.
В марте 2025 года Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". В ноябре пара сообщила, что они заключили брак в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
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КультураРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкSHAMAN (Ярослав Дронов)Екатерина МизулинаДенис Пушилин
 
 
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