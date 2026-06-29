Shaman рассказал, почему развелся в Год семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не стал откладывать развод из-за объявленного в России Года семьи.

Решение о разводе было связано с личными обстоятельствами и не зависело от общественной повестки.

В Год семьи Ярослав Дронов начал отношения с Екатериной Мизулиной и женился на ней.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не стал откладывать развод из-за объявленного в России Года семьи, поскольку в вопросах личной жизни важны не символические даты, а отношения между людьми.

"Вот такая ситуация произошла в твоей личной жизни, тем более в год семьи. Нужно было подождать года развода? Я думаю, не будет его в России , поэтому тут ничего не дождешься", - сказал артист на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.

По словам Дронова, решение о разводе было связано с личными обстоятельствами и не зависело от общественной повестки.

"Shaman тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью? И самое главное, в угоду кому? Если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты. В личной жизни важны люди", - добавил он.

Певец также отметил, что именно в Год семьи начал отношения с нынешней супругой Екатериной Мизулиной

"Не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 2024 года и в итоге поженились. То есть фактически в Год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?" - заключил артист.