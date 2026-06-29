Shaman не планирует записывать дуэт с Волочковой

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не планирует записывать дуэт с Анастасией Волочковой.

По словам артиста, у них разные творческие направления и профессиональная специализация.

Дронов считает, что каждый должен заниматься своим делом и не выходить за рамки своей профессиональной сферы.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не планирует записывать дуэт с балериной Анастасией Волочковой, объяснив это разными творческими направлениями и профессиональной специализацией.

Ранее Волочкова сообщала журналистам, что хотела бы исполнить совместную композицию с Дроновым и считала возможным такой творческий союз, указывая на общие, по ее мнению, патриотические взгляды.

« "Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Я предпочитаю все-таки делать дуэты как музыкант, мне интересно с музыкантами сотрудничать. Поэтому мы прекрасно дружим и общаемся с Григорием Лепсом . Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный", - сказал артист на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.

По словам Дронова, каждый должен заниматься своим делом и не выходить за рамки своей профессиональной сферы.