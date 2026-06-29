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Shaman не планирует записывать дуэт с Волочковой - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 29.06.2026
Shaman не планирует записывать дуэт с Волочковой

Shaman не рассматривает дуэт с Волочковой из-за разных творческих направлений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не планирует записывать дуэт с Анастасией Волочковой.
  • По словам артиста, у них разные творческие направления и профессиональная специализация.
  • Дронов считает, что каждый должен заниматься своим делом и не выходить за рамки своей профессиональной сферы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не планирует записывать дуэт с балериной Анастасией Волочковой, объяснив это разными творческими направлениями и профессиональной специализацией.
Ранее Волочкова сообщала журналистам, что хотела бы исполнить совместную композицию с Дроновым и считала возможным такой творческий союз, указывая на общие, по ее мнению, патриотические взгляды.
«
"Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Я предпочитаю все-таки делать дуэты как музыкант, мне интересно с музыкантами сотрудничать. Поэтому мы прекрасно дружим и общаемся с Григорием Лепсом. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный", - сказал артист на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
По словам Дронова, каждый должен заниматься своим делом и не выходить за рамки своей профессиональной сферы.
"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, то, что получается хорошо. А то иначе, если каждый будет пытаться метить на кресло другого человека, который абсолютно никак не подходит, то тогда, извините, бардак получится. Дуэта с Волочковой не состоится", - заключил артист.
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