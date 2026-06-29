Shaman не планирует записывать дуэт с Волочковой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не планирует записывать дуэт с Анастасией Волочковой.
- По словам артиста, у них разные творческие направления и профессиональная специализация.
- Дронов считает, что каждый должен заниматься своим делом и не выходить за рамки своей профессиональной сферы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что не планирует записывать дуэт с балериной Анастасией Волочковой, объяснив это разными творческими направлениями и профессиональной специализацией.
Ранее Волочкова сообщала журналистам, что хотела бы исполнить совместную композицию с Дроновым и считала возможным такой творческий союз, указывая на общие, по ее мнению, патриотические взгляды.
«
"Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Я предпочитаю все-таки делать дуэты как музыкант, мне интересно с музыкантами сотрудничать. Поэтому мы прекрасно дружим и общаемся с Григорием Лепсом. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный", - сказал артист на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
По словам Дронова, каждый должен заниматься своим делом и не выходить за рамки своей профессиональной сферы.
"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, то, что получается хорошо. А то иначе, если каждый будет пытаться метить на кресло другого человека, который абсолютно никак не подходит, то тогда, извините, бардак получится. Дуэта с Волочковой не состоится", - заключил артист.
Волочкова рассказала, что продолжает общаться с Пугачевой
30 апреля, 04:05