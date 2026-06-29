Shaman объяснил, как его псевдоним помогает продвигать русскую музыку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Дронов (Shaman) использует написание своего сценического имени латиницей для продвижения русскоязычной музыки за рубежом.
- Псевдоним Shaman появился у артиста в 2020 году и стал частью его творческой стратегии.
- Исполнитель последовательно работал над своим музыкальным проектом, образом и продвижением в социальных сетях на протяжении нескольких лет.
МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что использует написание сценического имени латиницей, чтобы способствовать продвижению русскоязычной музыки за рубежом.
"Мой псевдоним пишется не на английском, а латиницей. И так как я раскручивался через интернет, а в интернете, вы сами знаете, практически все пишется латиницей. Я сделаю все для того, чтобы популяризировать музыку на русском языке, потому что моя мечта, чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всем мире", — сказал он на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
По словам артиста, псевдоним появился задолго до начала специальной военной операции и стал частью его творческой стратегии.
"Shaman - это псевдоним, а не паспортное имя. И к слову сказать, он у меня с 2020 года, то есть еще за два года до начала специальной военной операции я начал вести свою творческую деятельность под этим псевдонимом", — добавил он.
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Певец отметил, что на протяжении нескольких лет последовательно работал над своим музыкальным проектом, образом и продвижением в социальных сетях.
"У меня уже тогда были и дреды, я тогда работал и над своим образом, и внешним видом. Все знают, что Ярослав Дронов является продюсером у Shaman. Я на протяжении двух лет выпускал песни, практически по песне в месяц, развивал свои социальные сети, в общем, трудился не покладая рук. И, согласитесь, было бы странно вот эти вот два года работы просто взять и коту под хвост", - заключил исполнитель.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
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