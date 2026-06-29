Рейтинг@Mail.ru
Shaman объяснил, как его псевдоним помогает продвигать русскую музыку - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:58 29.06.2026
Shaman объяснил, как его псевдоним помогает продвигать русскую музыку

Shaman объяснил, как его псевдоним помогает продвигать русскую музыку в мире

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкSНAMAN
SНAMAN - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
SНAMAN. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Дронов (Shaman) использует написание своего сценического имени латиницей для продвижения русскоязычной музыки за рубежом.
  • Псевдоним Shaman появился у артиста в 2020 году и стал частью его творческой стратегии.
  • Исполнитель последовательно работал над своим музыкальным проектом, образом и продвижением в социальных сетях на протяжении нескольких лет.
МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что использует написание сценического имени латиницей, чтобы способствовать продвижению русскоязычной музыки за рубежом.
"Мой псевдоним пишется не на английском, а латиницей. И так как я раскручивался через интернет, а в интернете, вы сами знаете, практически все пишется латиницей. Я сделаю все для того, чтобы популяризировать музыку на русском языке, потому что моя мечта, чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всем мире", — сказал он на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
По словам артиста, псевдоним появился задолго до начала специальной военной операции и стал частью его творческой стратегии.
"Shaman - это псевдоним, а не паспортное имя. И к слову сказать, он у меня с 2020 года, то есть еще за два года до начала специальной военной операции я начал вести свою творческую деятельность под этим псевдонимом", — добавил он.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Shaman рассказал, почему не отправился на СВО
Вчера, 16:43
Певец отметил, что на протяжении нескольких лет последовательно работал над своим музыкальным проектом, образом и продвижением в социальных сетях.
"У меня уже тогда были и дреды, я тогда работал и над своим образом, и внешним видом. Все знают, что Ярослав Дронов является продюсером у Shaman. Я на протяжении двух лет выпускал песни, практически по песне в месяц, развивал свои социальные сети, в общем, трудился не покладая рук. И, согласитесь, было бы странно вот эти вот два года работы просто взять и коту под хвост", - заключил исполнитель.
Ранее адвокат Владислав Рябов рассказал в беседе с РИА Новости, что Дронов сможет продолжить выступать в России под своим иностранным псевдонимом Shaman после вступления в силу закона об англицизме, так как товарный знак на данное сценическое имя зарегистрирован в Роспатенте.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Shaman выпустил песню "Россия-мама"
28 мая, 12:03
 
КультураРоссияНовомосковск (Тульская область)Тульская областьSHAMAN (Ярослав Дронов)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала