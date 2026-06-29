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Shaman рассказал, почему не отправился на СВО - РИА Новости, 29.06.2026
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Shaman рассказал, почему не отправился на СВО

Shaman рассказал, что не отправился на СВО, потому что его главный фронт —сцена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что его главный фронт — это сцена.
  • Он регулярно ездит в зону проведения СВО с благотворительными концертами.
  • Артист подчеркнул, что российские бойцы не задают ему вопросов о том, почему он не на фронте.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что не отправился на специальную военную операцию, пояснив, что сцена для него является главным фронтом.
«
"Я регулярно туда езжу (в зону проведения СВО - ред.) с благотворительными концертами, чтобы поддержать наших воинов. Ну, а диванные сторожевые комментаторы постоянно меня пытаются туда отправить, чтобы лишить главного фронта - сцены, потому что сцена, мой голос, мои песни - это мое главное оружие", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Shaman также рассказал, что когда он посещал зону СВО, от российских бойцов подобных вопросов ему никогда не поступало.
«
"Ни разу ни один серьезный человек, ни один наш боец не задавал этого вопроса - почему Shaman не на фронте. Они прекрасно понимают, что мой главный фронт - это сцена", - подчеркнул он.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
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