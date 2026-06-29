Shaman рассказал, почему не отправился на СВО

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"Я регулярно туда езжу (в зону проведения СВО - ред.) с благотворительными концертами, чтобы поддержать наших воинов. Ну, а диванные сторожевые комментаторы постоянно меня пытаются туда отправить, чтобы лишить главного фронта - сцены, потому что сцена, мой голос, мои песни - это мое главное оружие", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".