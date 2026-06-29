Shaman рассказал, что в детстве сверстники сторонились его

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что еще в детстве осознал свое предназначение в музыке.
- Из-за своего увлечения музыкой ему было сложно находить общий язык со сверстниками.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что еще в детстве осознал свое предназначение в музыке, однако из-за этого ему было сложно находить общий язык со сверстниками.
"Я с самого детства понял, что со мной что-то не так. Меня обходили стороной друзья, и тогда я ушел в музыку, нашел себя там. Так и появился Shaman - самый неудобный патриот", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
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