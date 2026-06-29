Shaman рассказал, что в детстве сверстники сторонились его

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что еще в детстве осознал свое предназначение в музыке, однако из-за этого ему было сложно находить общий язык со сверстниками.

"Я с самого детства понял, что со мной что-то не так. Меня обходили стороной друзья, и тогда я ушел в музыку, нашел себя там. Так и появился Shaman - самый неудобный патриот", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.