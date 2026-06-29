Россияне в мае сняли со счетов полтриллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае россияне сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей.

Средства физлиц на счетах в российских банках на конец мая составили 67,6 триллиона рублей.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.

Так, средства физлиц на счетах в российских банках сократились за май на 550 миллиардов рублей и на конец месяца составили 67,6 триллиона рублей.

Это стало третьим месяцем с начала года, когда россияне забирали средства из банков, при этом в январе было снято почти 950 миллиардов рублей, в марте – 10 миллиардов.