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Россияне в мае сняли со счетов полтриллиона рублей - РИА Новости, 29.06.2026
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00:57 29.06.2026
Россияне в мае сняли со счетов полтриллиона рублей

РИА Новости: россияне в мае сняли со счетов полтриллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧеловек пересчитывает деньги
Человек пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае россияне сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей.
  • Средства физлиц на счетах в российских банках на конец мая составили 67,6 триллиона рублей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.
Так, средства физлиц на счетах в российских банках сократились за май на 550 миллиардов рублей и на конец месяца составили 67,6 триллиона рублей.
Это стало третьим месяцем с начала года, когда россияне забирали средства из банков, при этом в январе было снято почти 950 миллиардов рублей, в марте – 10 миллиардов.
Интересно, что главным образом остатки средств уменьшились на текущих счетах – примерно на 0,3 триллиона рублей, а на срочных вкладах – примерно на 0,2 триллиона рублей.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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