Россияне в мае сняли со счетов полтриллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мае россияне сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей.
- Средства физлиц на счетах в российских банках на конец мая составили 67,6 триллиона рублей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.
Так, средства физлиц на счетах в российских банках сократились за май на 550 миллиардов рублей и на конец месяца составили 67,6 триллиона рублей.
Это стало третьим месяцем с начала года, когда россияне забирали средства из банков, при этом в январе было снято почти 950 миллиардов рублей, в марте – 10 миллиардов.
Интересно, что главным образом остатки средств уменьшились на текущих счетах – примерно на 0,3 триллиона рублей, а на срочных вкладах – примерно на 0,2 триллиона рублей.
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