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Оргкомитет конкурса карикатуры "Сатира без купюр" объявил состав жюри - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:18 29.06.2026
Оргкомитет конкурса карикатуры "Сатира без купюр" объявил состав жюри

Оргкомитет всероссийского конкурса "Сатира без купюр" объявил состав жюри

© РИА НовостиКонкурс карикатуры "Сатира без купюр"
Конкурс карикатуры Сатира без купюр - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости
Конкурс карикатуры "Сатира без купюр"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жюри конкурса общественно-политической карикатуры «Сатира без купюр» вошли ведущие российские журналисты, художники, искусствоведы и медиаменеджеры.
  • Сопредседателями жюри стали Дмитрий Киселев и Андрей Золотов.
  • Жюри оценит работы в трех номинациях и определит обладателя Гран-при, а шорт-лист будет объявлен 15 октября 2026 года.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Оргкомитет всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр" объявил состав жюри, в него вошли ведущие российские журналисты, художники, искусствоведы и медиаменеджеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
Сопредседателями жюри конкурса стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заслуженный деятель искусств РСФСР, академик и вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов.
"В состав жюри также вошли декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, профессор и председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, художник-график, иллюстратор, арт-директор и сооснователь дизайн-бюро Nuvo Дарья Самойлова, секретарь Союза журналистов России, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и директор АНО "Молодежный журналистский Центр" Роман Серебряный", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в составе жюри присутствуют график, карикатурист, академик Российской академии художеств и Французской академии юмора Игорь Смирнов, арт-директор редакции АНО "Национальные приоритеты", художник и дизайнер Роман Сойда, художник, руководитель художественной мастерской "Студия живописи Ольги Шараповой" Ольга Шарапова.
Жюри предстоит оценить работы в трех номинациях: "Геополитический каламбур", "Улыбка на миллион" и "Машина времени сломалась", а также определить обладателя Гран-при за лучшую общественно-политическую карикатуру.
Конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр" призван стать платформой для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий с помощью жанра карикатуры. Организатором проекта выступает медиагруппа "Россия сегодня". Прием работ продлится до 30 сентября 2026 года. К участию в конкурсе приглашаются граждане России старше 18 лет.
Шорт-лист будет объявлен 15 октября 2026 года на сайте конкурса сатирабезкупюр.рф.
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