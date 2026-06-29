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"Будить медведя". Предстоящий саммит НАТО в Турции встревожил Запад - РИА Новости, 29.06.2026
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17:29 29.06.2026 (обновлено: 17:41 29.06.2026)
"Будить медведя". Предстоящий саммит НАТО в Турции встревожил Запад

BV: на саммите НАТО в Анкаре затронут вопрос прямого конфликта Европы с Россией

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля будет обсуждаться вопрос прямого вооруженного конфликта Европы с Россией.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться вопрос прямого вооруженного конфликта Европы с Россией, пишет французское издание Boulevard Voltaire.
"Разговоры о возможной войне НАТО против России не утихают. Их ведут и европейские лидеры, и военные. В этом контексте предстоящий саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Турции, становится решающим. На нем обязательно затронут вопрос о частичном выводе американских войск из Европы и о том, как это отразится на европейской безопасности", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, несмотря на громкие заявления о том, что европейские страны уже воюют с Россией, ЕС пока избегает "будить русского медведя".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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