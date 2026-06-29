В Архангельской области два человека утонули во время рыбалки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина и подросток утонули во время рыбалки на озере Андозеро Архангельской области.
- Возбуждено уголовное дело.
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Житель Онеги 39 лет и 14-летний подросток утонули во время рыбалки на озере Андозеро в Архангельской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате утопления в воде 27 июня. Во время рыбалки в озере Андозеро в Онежском муниципальном округе утонули 39-летний житель города Онеги и 14-летний юноша", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, отметили в ведомстве.