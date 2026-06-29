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В Архангельской области два человека утонули во время рыбалки - РИА Новости, 29.06.2026
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10:40 29.06.2026 (обновлено: 10:43 29.06.2026)
В Архангельской области два человека утонули во время рыбалки

В Архангельской области мужчина и мальчик утонули во время рыбалки

© Фото : СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округуСотрудник СК на месте происшествия на озере Андозеро в Архангельской области
Сотрудник СК на месте происшествия на озере Андозеро в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Сотрудник СК на месте происшествия на озере Андозеро в Архангельской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина и подросток утонули во время рыбалки на озере Андозеро Архангельской области.
  • Возбуждено уголовное дело.
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Житель Онеги 39 лет и 14-летний подросток утонули во время рыбалки на озере Андозеро в Архангельской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУСК РФ.
Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате утопления в воде 27 июня. Во время рыбалки в озере Андозеро в Онежском муниципальном округе утонули 39-летний житель города Онеги и 14-летний юноша", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, отметили в ведомстве.
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