Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июле в России вступят в силу законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками.
- Родителям будут предоставляться выписки по счетам и вкладам детей, что позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних.
- С 1 июля текущего года личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. C июля в России заработают законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям — отслеживать финансовые операции детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Противодействие мошенникам. Банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества", — написал он на платформе "Макс".
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Еще одна мера в этой области позволит родителям и другим законным представителям получать выписки по счетам и вкладам детей. Так можно будет контролировать их финансовые операции, защитить от злоумышленников, в том числе в ситуациях, когда несовершеннолетних втягивают в преступные схемы.
Володин напомнил, что с 2025 года Госдума приняла уже 13 законов по борьбе с мошенниками.
Другие нововведения
Усиление контроля за мигрантами:
- С 10 июня начала действовать административная ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования.
- С 21 июня — повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Увеличение пошлин для иностранцев:
- С 27 июля пошлины при оформлении российского гражданства вырастут в 12 раз;
- разрешения на временное проживание — в восемь раз;
- вида на жительство — в пять раз.
Повышение безопасности сделок с недвижимостью:
- С 1 июля года личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе.
- Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Введение ответственности за перепродажу железнодорожных билетов:
- С 26 июня за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению билетов в электронной форме будет грозить штраф.
- Речь идет о перекупщиках, не являющихся перевозчиками или их представителями.
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