Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июле

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. C июля в России заработают законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям — отслеживать финансовые операции детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Еще одна мера в этой области позволит родителям и другим законным представителям получать выписки по счетам и вкладам детей. Так можно будет контролировать их финансовые операции, защитить от злоумышленников, в том числе в ситуациях, когда несовершеннолетних втягивают в преступные схемы.