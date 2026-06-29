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Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июле - РИА Новости, 29.06.2026
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08:20 29.06.2026 (обновлено: 10:31 29.06.2026)
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июле

Володин перечислил законы, которые вступают в силу в России в июле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле в России вступят в силу законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками.
  • Родителям будут предоставляться выписки по счетам и вкладам детей, что позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних.
  • С 1 июля текущего года личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. C июля в России заработают законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям — отслеживать финансовые операции детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Противодействие мошенникам. Банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества", — написал он на платформе "Макс".
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Еще одна мера в этой области позволит родителям и другим законным представителям получать выписки по счетам и вкладам детей. Так можно будет контролировать их финансовые операции, защитить от злоумышленников, в том числе в ситуациях, когда несовершеннолетних втягивают в преступные схемы.
Володин напомнил, что с 2025 года Госдума приняла уже 13 законов по борьбе с мошенниками.

Другие нововведения

Усиление контроля за мигрантами:
  • С 10 июня начала действовать административная ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования.
  • С 21 июня — повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Увеличение пошлин для иностранцев:
  • С 27 июля пошлины при оформлении российского гражданства вырастут в 12 раз;
  • разрешения на временное проживание — в восемь раз;
  • вида на жительство — в пять раз.
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Повышение безопасности сделок с недвижимостью:
  • С 1 июля года личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе.
  • Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Введение ответственности за перепродажу железнодорожных билетов:
  • С 26 июня за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению билетов в электронной форме будет грозить штраф.
  • Речь идет о перекупщиках, не являющихся перевозчиками или их представителями.
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