Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов считает, что памятники Мазепе закрепляют культ предательства на подконтрольных режиму Зеленского территориях.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Открытие памятника украинскому гетману Ивану Мазепе в Киеве окончательно закрепляет культ предательства на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Ранее в воскресенье в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепе , при этом Владимир Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.

"Памятники Мазепе окончательно закрепляют культ предательства на подконтрольных режиму Зеленского территориях и возводят парадигму предательства в ранг государственной религии", - сказал Рогов.

По его словам, возведение Мазепы в культ личности выглядит мерзко и постыдно.

"Особенно цинично смотрится открытие бюста Мазепе, преданному православной церковью анафеме, в захваченной сатанистами Киево-Печерской лавре. Да и Тарас Шевченко, на бульваре имени которого Зеленский задумал установить памятник, всегда отзывался о Мазепе как предателе. Самым мягким словом, которым он называл гетмана-предателя, было "пес", - сказал Рогов.