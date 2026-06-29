Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов считает, что памятники Мазепе закрепляют культ предательства на подконтрольных режиму Зеленского территориях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Открытие памятника украинскому гетману Ивану Мазепе в Киеве окончательно закрепляет культ предательства на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
Ранее в воскресенье в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепе, при этом Владимир Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.
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"Памятники Мазепе окончательно закрепляют культ предательства на подконтрольных режиму Зеленского территориях и возводят парадигму предательства в ранг государственной религии", - сказал Рогов.
По его словам, возведение Мазепы в культ личности выглядит мерзко и постыдно.
"Особенно цинично смотрится открытие бюста Мазепе, преданному православной церковью анафеме, в захваченной сатанистами Киево-Печерской лавре. Да и Тарас Шевченко, на бульваре имени которого Зеленский задумал установить памятник, всегда отзывался о Мазепе как предателе. Самым мягким словом, которым он называл гетмана-предателя, было "пес", - сказал Рогов.
Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.