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В Роскачестве объяснили, может ли рис спасти телефон от воды - РИА Новости, 29.06.2026
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04:33 29.06.2026
В Роскачестве объяснили, может ли рис спасти телефон от воды

Роскачество: рис не спасет телефон от воды

© Фото : Freepik/KamranAydinovРис
Рис - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Рис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество утверждает, что совет положить упавший в воду телефон в миску с рисом неэффективен.
  • При попадании воды в телефон эксперты рекомендуют немедленно выключить устройство, извлечь сим-карту, карту памяти и, при возможности, аккумулятор, а затем положить смартфон в сухое проветриваемое место минимум на 48 часов.
  • Попытки поставить утонувший смартфон на зарядку могут вызвать короткое замыкание, и шансы на восстановление устройства стремятся к нулю.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Распространенный совет положить упавший в воду телефон в миску с рисом неэффективен: крупа впитывает влагу из воздуха, а не из закрытых полостей корпуса, зато оставляет пыль в разъемах, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Распространенный совет закопать телефон в миску с рисом на 48 часов вызывает у экспертов Роскачества серьезные сомнения в эффективности. Крупа впитывает влагу из воздуха, а не из закрытых полостей корпуса, зато оставляет мельчайшую пыль, способную проникнуть в разъемы", - говорится в сообщении.
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При острой необходимости вместо риса лучше использовать силикагель, однако это не замена полноценной сушки в сервисном центре, советуют в организации.
При попадании воды в телефон, эксперты Роскачества рекомендуют немедленно выключить устройство, извлечь сим-карту, карту памяти и, при возможности, аккумулятор.
"Аккуратно встряхните корпус, чтобы удалить влагу из портов и разъемов, промокните их. Положите смартфон в сухое проветриваемое место минимум на 48 часов. Категорически запрещено использовать фен, микроволновую печь, духовку и другие нагревательные приборы. По истечении двух суток попробуйте включить устройство. Если оно заработало, немедленно создайте резервную копию всех данных", - рекомендуют специалисты.
Даже если после просушки телефон заработал, эксперты советуют как можно скорее отнести его в авторизованный сервисный центр для профессиональной диагностики - внутренняя коррозия может проявиться через недели или месяцы.
Отмечается, что самое губительное действие - попытка поставить утонувший смартфон на зарядку. Влага внутри под напряжением вызывает моментальное короткое замыкание, и шансы на восстановление стремятся к нулю.
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