В Роскачестве объяснили, может ли рис спасти телефон от воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Роскачество утверждает, что совет положить упавший в воду телефон в миску с рисом неэффективен.

При попадании воды в телефон эксперты рекомендуют немедленно выключить устройство, извлечь сим-карту, карту памяти и, при возможности, аккумулятор, а затем положить смартфон в сухое проветриваемое место минимум на 48 часов.

Попытки поставить утонувший смартфон на зарядку могут вызвать короткое замыкание, и шансы на восстановление устройства стремятся к нулю.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Распространенный совет положить упавший в воду телефон в миску с рисом неэффективен: крупа впитывает влагу из воздуха, а не из закрытых полостей корпуса, зато оставляет пыль в разъемах, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Распространенный совет закопать телефон в миску с рисом на 48 часов вызывает у экспертов Роскачества серьезные сомнения в эффективности. Крупа впитывает влагу из воздуха, а не из закрытых полостей корпуса, зато оставляет мельчайшую пыль, способную проникнуть в разъемы", - говорится в сообщении.

При острой необходимости вместо риса лучше использовать силикагель, однако это не замена полноценной сушки в сервисном центре, советуют в организации.

При попадании воды в телефон, эксперты Роскачества рекомендуют немедленно выключить устройство, извлечь сим-карту, карту памяти и, при возможности, аккумулятор.

"Аккуратно встряхните корпус, чтобы удалить влагу из портов и разъемов, промокните их. Положите смартфон в сухое проветриваемое место минимум на 48 часов. Категорически запрещено использовать фен, микроволновую печь, духовку и другие нагревательные приборы. По истечении двух суток попробуйте включить устройство. Если оно заработало, немедленно создайте резервную копию всех данных", - рекомендуют специалисты.

Даже если после просушки телефон заработал, эксперты советуют как можно скорее отнести его в авторизованный сервисный центр для профессиональной диагностики - внутренняя коррозия может проявиться через недели или месяцы.