Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.
- Возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.