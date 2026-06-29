"Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.

Возможны корректировки в расписании рейсов.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений, сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.