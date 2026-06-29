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В Китае успешно провели огневые испытания многоразовой ракеты-носителя - РИА Новости, 29.06.2026
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17:32 29.06.2026 (обновлено: 21:32 29.06.2026)
В Китае успешно провели огневые испытания многоразовой ракеты-носителя

КНР успешно провела огневые испытания многоразовой ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2"

© Фото : China Academy of Aerospace Aerodynamics Испытания ракеты в Китае
Испытания ракеты в Китае - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : China Academy of Aerospace Aerodynamics
Испытания ракеты в Китае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace успешно провела статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3-Y2».
  • Испытания прошли 29 июня 2026 года в пилотной зоне коммерческих космических инноваций «Дунфэн» в пустыне Гоби на северо-западе Китая.
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace в понедельник успешно провела статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2", говорится в заявлении компании.
«
"Двадцать девятого июня 2026 года успешно прошли статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2" компании LandSpace", - говорится в заявлении компании.
Указано, что испытания, в ходе которых была проведена проверка ракетной системы, системы стартового комплекса и их совместимости, прошли на территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" в пустыне Гоби на северо-западе Китая.
Компания отмечает, что к настоящему моменту все ключевые наземные предстартовые проверки ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2" завершены, далее специалисты начнут подготовку к ее запуску в соответствии с установленным графиком.
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