В Китае успешно провели огневые испытания многоразовой ракеты-носителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace успешно провела статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3-Y2».
- Испытания прошли 29 июня 2026 года в пилотной зоне коммерческих космических инноваций «Дунфэн» в пустыне Гоби на северо-западе Китая.
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace в понедельник успешно провела статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2", говорится в заявлении компании.
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"Двадцать девятого июня 2026 года успешно прошли статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2" компании LandSpace", - говорится в заявлении компании.
Указано, что испытания, в ходе которых была проведена проверка ракетной системы, системы стартового комплекса и их совместимости, прошли на территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" в пустыне Гоби на северо-западе Китая.
Компания отмечает, что к настоящему моменту все ключевые наземные предстартовые проверки ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2" завершены, далее специалисты начнут подготовку к ее запуску в соответствии с установленным графиком.
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