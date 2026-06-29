В Китае успешно провели огневые испытания многоразовой ракеты-носителя

"Двадцать девятого июня 2026 года успешно прошли статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2" компании LandSpace", - говорится в заявлении компании.

Компания отмечает, что к настоящему моменту все ключевые наземные предстартовые проверки ракеты-носителя "Чжуцюэ-3-Y2" завершены, далее специалисты начнут подготовку к ее запуску в соответствии с установленным графиком.