Зеленского могут переизбрать через Раду, заявил депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ В офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность его переизбрания через Верховную раду, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Для переизбрания Зеленского через парламент требуются изменения в Конституцию, которые невозможны во время военного положения, отмечает парламентарий.

Зеленский, по данным Гончаренко*, разговаривал с потенциальными конкурентами на президентских выборах — Валерием Залужным и Кириллом Будановым.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что в офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность его переизбрания через Верховную раду.

"Появляются даже идеи экстравагантные, как, например, перенести выборы президента в парламент, там переизбрать Зеленского . Такое тоже уже всплывает и также обсуждается. Но для этого нужны изменения в Конституцию, а изменения невозможны во время военного положения. Поэтому как это сделать непонятно. Но все это активно обсуждается в офисе президента", — сказал Гончаренко * на своем YouTube-канале.

По его словам, на этой неделе Зеленский разговаривал с послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, а также главой его офиса Кириллом Будановым**, которые могут составить ему конкуренцию на президентских выборах.

"Восторга после этих разговоров у Зеленского нет. Он почувствовал потенциальные проблемы и со стороны одного генерала, и со стороны другого. А разговоры он вел, в том числе и на тему потенциальных выборов, и места в команде, где они себя видят. Себя он видит только президентом. А вот другим он может разное предлагать. Тем более одно дело предлагать, а другое это сделать", — добавил Гончаренко*.

В феврале были опубликованы результаты исследования, проведенного компанией Ipsos, согласно которым Залужному, Буданову** и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Зеленскому. Киевский международный институт социологи (КМИС) в июне опубликовал результаты опроса, по которому количество жителей Украины, считающих, что после окончания конфликта с Россией нужно заменить Зеленского, за три последние года увеличилось почти втрое – с 23% до 67%.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов