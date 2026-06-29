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Зеленского могут переизбрать через Раду, заявил депутат - РИА Новости, 29.06.2026
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01:19 29.06.2026 (обновлено: 05:52 29.06.2026)
Зеленского могут переизбрать через Раду, заявил депутат

Гончаренко: офис Зеленского обсуждает возможность его переизбрания через Раду

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность его переизбрания через Верховную раду, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
  • Для переизбрания Зеленского через парламент требуются изменения в Конституцию, которые невозможны во время военного положения, отмечает парламентарий.
  • Зеленский, по данным Гончаренко*, разговаривал с потенциальными конкурентами на президентских выборах — Валерием Залужным и Кириллом Будановым.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что в офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность его переизбрания через Верховную раду.
"Появляются даже идеи экстравагантные, как, например, перенести выборы президента в парламент, там переизбрать Зеленского. Такое тоже уже всплывает и также обсуждается. Но для этого нужны изменения в Конституцию, а изменения невозможны во время военного положения. Поэтому как это сделать непонятно. Но все это активно обсуждается в офисе президента", — сказал Гончаренко* на своем YouTube-канале.
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По его словам, на этой неделе Зеленский разговаривал с послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, а также главой его офиса Кириллом Будановым**, которые могут составить ему конкуренцию на президентских выборах.
"Восторга после этих разговоров у Зеленского нет. Он почувствовал потенциальные проблемы и со стороны одного генерала, и со стороны другого. А разговоры он вел, в том числе и на тему потенциальных выборов, и места в команде, где они себя видят. Себя он видит только президентом. А вот другим он может разное предлагать. Тем более одно дело предлагать, а другое это сделать", — добавил Гончаренко*.
В феврале были опубликованы результаты исследования, проведенного компанией Ipsos, согласно которым Залужному, Буданову** и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Зеленскому. Киевский международный институт социологи (КМИС) в июне опубликовал результаты опроса, по которому количество жителей Украины, считающих, что после окончания конфликта с Россией нужно заменить Зеленского, за три последние года увеличилось почти втрое – с 23% до 67%.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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