Краткий пересказ от РИА ИИ Москва возводит новый защитный каркас против беспилотных атак, перехватывая 98% запущенных дронов.

Атаки дронов ВСУ на Москву носят постоянный характер и направлены на перегрузку ПВО, логистики, связи и создание нервозности среди граждан.

Российские военнослужащие работают на износ, ежедневно адаптируя свои защитные стратегии под новые угрозы.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва, сталкиваясь с такой интенсивностью атак, которую не отражала ни одна ПВО в мире, и перехватывая 98% запущенного, возводит новый защитный каркас против дронов, объяснил военкор Москва, сталкиваясь с такой интенсивностью атак, которую не отражала ни одна ПВО в мире, и перехватывая 98% запущенного, возводит новый защитный каркас против дронов, объяснил военкор KP.RU Александр Коц.

"Для (Владимира - ред.) Зеленского Москва с появлением первых дронов стала заветной целью. И больше символической, чем военной. Очевидно же, что в результате прилета по столице ВСУ не отбросят наши войска из Константиновки или Красноармейска. Зато какая картинка! И ее враг лепит жадно, целясь в наши с вами нервы. Не только москвичей - всего российского общества", - считает он.

Военкор отметил, что пуски дронов ВСУ в сторону Москвы ведутся под прицелом камер западных журналистов, а кадры тут же расходятся по всем украинским каналам. Он подчеркнул, что Москва в ходе этих атак является главным символом: "ударил по ней - и вроде как вся страна дрогнула".

Коц подчеркнул, что в последнее время атаки Киева поменялись: раньше ВСУ били точечно, волнами, теперь же это постоянное давление на тыл. Он заявил, что задачей таких налетов дронов не "пробить", а перегрузить ПВО, логистику, связь, заставить граждан нервничать.

"Израиль. Эмираты. Катар. Иран. Картинки оттуда красноречивее любых сводок. И разница с тем, что у нас в столице, бросается в глаза. С такой нагрузкой, как сейчас, не сталкивается ни одна система ПВО на планете. Даже распиаренный израильский "Железный купол" перехватывает куда меньше дронов и ракет, чем наши расчеты под Москвой", - подчеркнул он.

По словам военного корреспондента, на московском направлении сбивается подавляющее большинство того, что летит; он предположил, что перехватывается 98% запущенного.

"Но именно оставшуюся пару процентов враг и тащит в свои каналы. Я стоял там, где их встречают первыми. На тех дальних подступах, про которые в сводках - одна строчка. Ночь там начинается не со звезд. Она начинается со звука. Сначала - далекий, тянущий нерв гул мопеда. Ни с чем не спутаешь. Потом - короткий доклад в рацию. Небо вспарывает трассер. Один. За ним второй. И где-то впереди глухо ухает - попали", - объяснил Коц.

Военкор подчеркнул, что российские военнослужащие работают на износ," эшелон за эшелоном, рубеж за рубежом".

"И нашим расчетам приходится перестраиваться каждый день. Искать новые комбинации защиты. Под новый дрон, под новый заход, под новую хитрость. Это не статичная стена - это живой, дышащий организм, который учится прямо в бою", - рассказал он.

Журналист также напомнил, что на стороне Киева находится весь технологический потенциал Запада, его прямая организационная, технологическая, тактическая, разведывательная и финансовая поддержка.

"В Москве многое делается сообща. Вооруженные силы, городские службы, промышленность, народные Кулибины - все работает в одной упряжке. Столица вместе с армией, по сути, возводит новый защитный каркас против беспилотных атак. Не латает дыры по факту прилета, а строит систему наперед.. И пока летят сотни - а доходят единицы, - это не провал. Это повод задуматься, где еще можно усилить ПВО, чтоб еще больше снизить процент урона. И, конечно, поблагодарить всех, кто бережет небо, пока мы спим, - от линии фронта до Москвы и дальше", - заключил Коц.