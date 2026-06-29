Силы ПВО уничтожили 415 украинских дронов за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 415 беспилотников и 12 авиабомб ВСУ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 415 беспилотников и 12 авиабомб ВСУ, сообщили Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли: 673 самолета, 284 вертолета, 171165 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 29956 танков и других боевых бронированных машин, 1749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35557 орудий полевой артиллерии и минометов, 65166 единиц специальной военной автомобильной техник
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18