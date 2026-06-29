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ПВО за ночь сбила 34 ударных дрона над Херсонской областью - РИА Новости, 29.06.2026
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11:17 29.06.2026
ПВО за ночь сбила 34 ударных дрона над Херсонской областью

Сальдо: средства ПВО за ночь сбили 34 ударных дрона над Херсонской областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО нейтрализовали 34 ударных дрона самолетного типа над Херсонской областью за ночь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Средства ПВО нейтрализовали 34 ударных дрона самолетного типа над Херсонской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью над Херсонской областью нейтрализовано 34 вражеских ударных беспилотника самолетного типа. Слаженно отработали подразделения ПВО, РЭБ и мобильные огневые группы" , - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил бойцов за бдительность и боевой профессионализм.
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БезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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