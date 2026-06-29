ПВО за ночь сбила 34 ударных дрона над Херсонской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО нейтрализовали 34 ударных дрона самолетного типа над Херсонской областью за ночь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Средства ПВО нейтрализовали 34 ударных дрона самолетного типа над Херсонской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью над Херсонской областью нейтрализовано 34 вражеских ударных беспилотника самолетного типа. Слаженно отработали подразделения ПВО, РЭБ и мобильные огневые группы" , - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил бойцов за бдительность и боевой профессионализм.