Рейтинг@Mail.ru
Жесткое заявление Путина об СВО поразило журналиста - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 29.06.2026
Жесткое заявление Путина об СВО поразило журналиста

Боуз оценил слова Путина о попытках Запада посеять смуту путем лжи об СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент России Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад отчаянно пытается скрыть реальную информацию о ходе СВО, заявил Чей Боуз, комментируя слова Владимира Путина о попытках дестабилизировать страну извне.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Запад отчаянно пытается скрыть реальную информацию о ходе СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина о попытках дестабилизировать страну извне.
"Есть причина, по которой продажные западные СМИ так отчаянно пытаются убедить вас в том, что "Украина побеждает" <…> или что "Россия на грани краха". Все это скоординировано для того, чтобы замаскировать потерю еще одного крупного украинского города", — написал он в соцсети X.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Глава МИД Финляндии выступила с заявлением о диалоге с Москвой
Вчера, 14:58
По словам журналиста, русские хорошо знакомы с этими уловками Запада.
В воскресенье Владимир Путин в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России" заявил, что западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получается. Он отметил, что противникам Москвы не удается раскачать политическую ситуацию в стране.
Глава государства также сообщил, что в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Будить медведя". Предстоящий саммит НАТО в Турции встревожил Запад
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКонстантиновкаВладимир ПутинЧей БоузЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала