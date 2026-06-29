Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запад отчаянно пытается скрыть реальную информацию о ходе СВО, заявил Чей Боуз, комментируя слова Владимира Путина о попытках дестабилизировать страну извне.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Запад отчаянно пытается скрыть реальную информацию о ходе СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина о попытках дестабилизировать страну извне.
"Есть причина, по которой продажные западные СМИ так отчаянно пытаются убедить вас в том, что "Украина побеждает" <…> или что "Россия на грани краха". Все это скоординировано для того, чтобы замаскировать потерю еще одного крупного украинского города", — написал он в соцсети X.
По словам журналиста, русские хорошо знакомы с этими уловками Запада.
В воскресенье Владимир Путин в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России" заявил, что западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получается. Он отметил, что противникам Москвы не удается раскачать политическую ситуацию в стране.
Глава государства также сообщил, что в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.