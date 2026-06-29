Путин отметил действия двух подразделений ВС России в ходе СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 35-го гвардейского инженерно-саперного полка и 26-й гвардейской ракетной Неманской Краснознаменной бригады с присвоением почетного наименования "гвардейский".
- В поздравлении он отметил особые заслуги, массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество военнослужащих, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России.
- Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут хранить верность присяге и с честью служить Родине.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 35-го гвардейского инженерно-саперного полка и 26-й гвардейской ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив их решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 35 инженерно-саперному полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении.
Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.
Аналогичное поздравление направлено командованию и личному составу 26-й гвардейской ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады.
Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов.