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Путин отметил действия двух подразделений ВС России в ходе СВО - РИА Новости, 29.06.2026
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16:38 29.06.2026
Путин отметил действия двух подразделений ВС России в ходе СВО

Путин отметил решительные действия двух подразделений ВС России в ходе СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 35-го гвардейского инженерно-саперного полка и 26-й гвардейской ракетной Неманской Краснознаменной бригады с присвоением почетного наименования "гвардейский".
  • В поздравлении он отметил особые заслуги, массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество военнослужащих, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России.
  • Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут хранить верность присяге и с честью служить Родине.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 35-го гвардейского инженерно-саперного полка и 26-й гвардейской ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив их решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 35 инженерно-саперному полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении.
Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.
Аналогичное поздравление направлено командованию и личному составу 26-й гвардейской ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады.
Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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