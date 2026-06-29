Путин отметил действия двух подразделений ВС России в ходе СВО

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 35-го гвардейского инженерно-саперного полка и 26-й гвардейской ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив их решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.