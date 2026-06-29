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На Западе забили тревогу после вчерашнего заявления Путина об Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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14:30 29.06.2026
На Западе забили тревогу после вчерашнего заявления Путина об Украине

AD: Путин жестко предупредил Киев о последствиях вторжения в Курскую область

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выступил с резким предупреждением в адрес Украины.
  • Президент России заявил, что Киев заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны для создания зоны безопасности.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин сделал жесткое предупреждение киевскому режиму о последствиях вторжения в Курскую область, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Президент России выступил с очередным резким предупреждением в адрес Украины", — говорится в материале.
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