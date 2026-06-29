Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин выступил с резким предупреждением в адрес Украины.
- Президент России заявил, что Киев заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны для создания зоны безопасности.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин сделал жесткое предупреждение киевскому режиму о последствиях вторжения в Курскую область, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Президент России выступил с очередным резким предупреждением в адрес Украины", — говорится в материале.
Издание привело слова Путина, что Киев заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны для создания зоны безопасности.
В воскресенье Путин назвал целью вооруженных сил России на Сумском и Волчанском направлениях создание зоны безопасности вдоль границ. Он отметил, что эта задача была поставлена после вторжение киевских боевиков в Курскую область и атак на российское пограничье.