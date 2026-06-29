Путин встретился с Лантратовой

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову.

Госдума в мае назначила Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ. До этого она возглавляла думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.