Путин встретился с Лантратовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин принял в Кремле Яну Лантратову.
- Это его первая встреча с новым омбудсменом.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову.
Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, анонсируя встречу, сообщил, что у Лантратовой уже есть о чем доложить главе государства, в том числе об организации обмена пленными, возвращении российских семей.
Госдума в мае назначила Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ. До этого она возглавляла думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.