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Путин и Лукашенко обсудили эскалацию напряженности в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2026
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13:18 29.06.2026
Путин и Лукашенко обсудили эскалацию напряженности в Европе, заявил Песков

Песков: Путин и Лукашенко обсудили безопасность и попытки провокаций Белоруссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и эскалацию напряженности со стороны европейских стран, сообщил Дмитрий Песков.
  • Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию и провел переговоры с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и эскалацию напряженности со стороны государств Европы, попытки провоцировать Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее", - сказал Песков журналистам.
В конце прошлой недели Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию, где провел переговоры Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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