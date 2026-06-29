Путин и Лукашенко обсудили эскалацию напряженности в Европе, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и эскалацию напряженности со стороны европейских стран, сообщил Дмитрий Песков.
- Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию и провел переговоры с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и эскалацию напряженности со стороны государств Европы, попытки провоцировать Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее", - сказал Песков журналистам.
В конце прошлой недели Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию, где провел переговоры Путиным.