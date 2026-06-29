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Путин в понедельник встретится с омбудсменом Лантратовой - РИА Новости, 29.06.2026
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13:11 29.06.2026
Путин в понедельник встретится с омбудсменом Лантратовой

Песков: Путин проведет встречу с уполномоченным по правам человека Лантратовой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
  • У Лантратовой будет первая рабочая встреча с главой государства после вступления в должность.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент в понедельник работает в Кремле, отметил Песков.
"Сегодня он примет уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова - и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, в графике Путина запланированы встречи непубличного характера.
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РоссияЯна ЛантратоваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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