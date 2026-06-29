Путин в понедельник встретится с омбудсменом Лантратовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
- У Лантратовой будет первая рабочая встреча с главой государства после вступления в должность.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент в понедельник работает в Кремле, отметил Песков.
"Сегодня он примет уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова - и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, в графике Путина запланированы встречи непубличного характера.