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На Западе неожиданно высказались об Одессе после заявления Путина - РИА Новости, 29.06.2026
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12:20 29.06.2026 (обновлено: 23:31 29.06.2026)
На Западе неожиданно высказались об Одессе после заявления Путина

Пилкингтон считает, что под освобождением Новороссии Путин намекал на Одессу

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский экономист Филип Пилкингтон предположил, что слова президента России Владимира Путина об освобождении Новороссии подразумевали взятие под контроль черноморского побережья Украины.
  • По мнению экономиста, заявление Путина можно интерпретировать как намерение взять под контроль Одессу и все побережье.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ирландский экономист Филип Пилкингтон высказал предположение, что слова президента России Владимира Путина об освобождении Новороссии подразумевали взятие под контроль черноморского побережья Украины.
"Похоже, Путин только что заявил, что берет Одессу и все побережье", — написал он в соцсети X.
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