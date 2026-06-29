На Западе неожиданно высказались об Одессе после заявления Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Ирландский экономист Филип Пилкингтон предположил, что слова президента России Владимира Путина об освобождении Новороссии подразумевали взятие под контроль черноморского побережья Украины.

По мнению экономиста, заявление Путина можно интерпретировать как намерение взять под контроль Одессу и все побережье.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ирландский экономист Филип Пилкингтон высказал предположение, что слова президента России Владимира Путина об освобождении Новороссии подразумевали взятие под контроль черноморского побережья Украины.

Накануне президент отметил, что Киев пытается отвлечь Вооруженные силы России от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса и Новороссии.