Путин поздравил судостроителей с профессиональным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя.

Глава государства отметил вклад судостроителей в реализацию государственного оборонного заказа и пополнение ВМФ кораблями нового поколения.

Президент подчеркнул внимание к гражданским судам и созданию серии атомных ледоколов для обеспечения навигации по Северному морскому пути.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив, что сегодня они решают важные задачи, направленные на обновление флота, достижение технологического суверенитета и обеспечение обороноспособности страны.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя... Сегодня судостроительная отрасль решает важные задачи, направленные на обновление флота, достижение технологического суверенитета, обеспечение обороноспособности страны", - говорится в телеграмме президента.

Глава государства отметил весомый вклад судостроителей и Объединенной судостроительной корпорации в реализацию государственного оборонного заказа, пополнение ВМФ надводными и подводными кораблями нового поколения.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется гражданским судам различного назначения, а также продолжается создание крупнейшей в истории серии атомных ледоколов, которые обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и Трансарктическому транспортному коридору.

Кроме того, президент отметил, что гордится выдающимися достижениями, самоотверженным трудом и талантом отечественных специалистов, благодаря которым укреплялась мощь России как морской державы, и создавался Военно-Морской Флот, который в нынешнем году отмечает свое 330-летие.

"За минувшее время, благодаря мастерству, профессионализму и дерзости инженерной мысли отечественных специалистов были построены тысячи судов и кораблей – от первых парусников до современных атомных гигантов, сформированы мощные научно-технический и производственный комплексы", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность в том, что отечественные корабелы, коллективы верфей, заводов и конструкторских бюро будут и впредь достойно выполнять намеченные планы.