В наши задачи не входит спасение киевского режима — ответил президент России Владимир Путин на предложение Киева ограничить зону проведения специальной военной операции только новыми регионами. То, что из Киева Кремль о таком попросили, говорит, что дела на фронте у ВСУ совсем плохи и вся бравада Зеленского и Европы последнего времени, что, мол, Украина перехватила инициативу и побеждает, была блефом. Тот факт, что Путин не только публично озвучил и отверг предложение Киева, но и заявил в ответ об уничтожении киевского режима, говорит, что в Москве уверены в скорой победе и достижении задач СВО.

Заявление Путина — это ответ не только на последнюю инициативу из Киева . Это ответ и на всю эскалацию последних месяцев, и на метания американцев, вдруг бросившихся солидаризироваться по Украине с европейскими ястребами и отрицать, что в Анкоридже с Россией были достигнуты какие-либо договоренности.

Прежде всего это ответ на удары БПЛА, на дефицит топлива в отдельных регионах России, на террористические акты против гражданского населения, на угрозы вторжения в Белоруссию. Вся эта буря и натиск начались с мая, причем проходило все это под аккомпанемент хором зазвучавших из Европы разговоров о переговорах. Все самые большие сторонники войны с Россией до последнего украинца вдруг разом захотели переговоров.

Причем "переговоры" при ближайшем рассмотрении состояли в признании Россией своего поражения. И первым шагом на этом пути должна была стать пресловутая остановка боевых действий по линии фронта.

По сути, кампания колоссального давления на нас последних недель сводилась только к одной цели: сохранение Украины как страны-плацдарма, страны-боевика, заточенного на вечную борьбу с Россией. Российскому обществу и российской власти предлагалось поверить в то, что их страна стратегически все равно уже проиграла и надо с этим смириться.

Бессмысленно продолжать СВО до достижения заявленных целей, когда вся Европа превратилась в стратегический тыл ВСУ, Штаты снова не посредники и не нейтральны, фронт не движется, а производство боевых дронов выросло по экспоненте и они с каждым днем все больше отравляют жизнь простым россиянам. При таких раскладах Украина уже победила!

Разоблачать этот блеф можно долго, но делать это излишне, потому что его лучше всех разоблачил сам Зеленский. Очередное прошение в Кремль тому доказательство. Между прочим, "победитель" Зеленский шлет противнику хамские по форме и просительные по содержанию слезницы каждый месяц, а "побежденный" Путин ни о чем попросил Киев ни разу. Уже повод задуматься. Однако нынешняя слезница — вовсе сеанс саморазоблачения.

Российский президент четко объяснил, зачем киевскому режиму нужно ограничение географии СВО. Чтобы ВСУ смогли перебросить войска из Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей и тем самым удержать еще какое-то время позиции в Донбассе и Запорожье. Тем самым Зеленский собственноручно расписывается в катастрофической нехватке в ВСУ личного состава и связанной с этим угрозой обрушения фронта.

Напомним, что западные "эксперты" нам день за днем старательно лили в уши, что в эпоху БПЛА количество живой силы на фронте перестало иметь решающее значение. Украина при европейской поддержке обогнала Россию в количестве дронов, поэтому и фронт у России не движется, и тыл у России горит. Все — ложь. И фронт у России движется (на запад), и тыл у России "горит" преимущественно в интернете — в виде громких заголовков ловящих хайп безответственных СМИ, эффектных фото и видео горящих автозаправок и разгоняемой украинскими ботами паники в соцсетях. А главное, к чему тогда эти отчаянные телодвижения и постоянные призывы к Москве, если вы "уже победили"?

Армия — это люди, а не дроны. И у Киева люди заканчиваются физически. Режим Зеленского людей никогда не берег. Он их не берег с самого начала, когда решил употребить украинский народ в дело борьбы с Россией.

События последнего времени доказывают от противного, что российская стратегия войны на истощение работает и, как выразился Владимир Путин 9 мая, "дело идет к завершению". Никто не станет обнулять жертвы этих лет и останавливать СВО, когда стала видна перспектива достижения ее целей.

Обрушение фронта и полное обескровливание ВСУ — это демилитаризация Украины. Взятие Славянско-Краматорской линии обороны и выход на границы ДНР — залог ее нейтрального статуса, потому что эту оборонительную линию Киев строил восемь лет, второй такой нет и не будет, потому что ее просто не смогут создать, за Донбассом начинаются практически незащищенные регионы. Это будет аргументом для будущих украинских властей, когда они привычно подумают "забить" на свои обязательства.