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ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса - РИА Новости, 29.06.2026
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17:00 29.06.2026 (обновлено: 17:01 29.06.2026)
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса

ПСБ и Кузбасс расширят сотрудничество в социально-экономическом развитии региона

© Фото : Пресс-служба ПСБПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Кузбасса заключили соглашение о сотрудничестве по ключевым для региона направлениям социально-экономического развития, сообщает банк.
В числе направлений взаимодействия названы повышение доступности финансовых услуг для жителей и предприятий, развитие механизмов льготного кредитования и ипотеки, поддержка проектов повышения инвестпривлекательности Кузбасса. Особое внимание будет уделено инициативам в сфере городской среды, спорта и социальной инфраструктуры.
Как отмечается в сообщении, ПСБ уже реализует в регионе ряд значимых проектов. При поддержке банка в Кемерове и Новокузнецке созданы площадки для занятий уличным баскетболом, ведется строительство гостиничного комплекса, который станет частью культурно-образовательного кластера столицы региона.
"Мы выходим на новый этап сотрудничества, который предусматривает расширение участия ПСБ в программах поддержки бизнеса, проектах по развитию инфраструктуры. Объединение усилий банка и региона позволит создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций, повышения деловой активности и качества жизни людей", — приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова на церемонии подписания.
Как подчеркнул губернатор Кемеровской области Илья Середюк, у Кузбасса уже есть успешный опыт сотрудничества с банком.
"Совместными усилиями реализован ряд значимых инициатив в самых разных направлениях, включая развитие малого и среднего бизнеса, спорта. Очень важно содействие, которое наши партнеры оказывают в поддержке участников и ветеранов специальной военной операции. Подписанное соглашение открывает новые горизонты для продолжения и расширения взаимодействия. В числе приоритетов – ускорение запуска важнейших объектов, таких как гостиница "Театральная" в центре Кемерова", — цитируются слова губернатора на сайте правительства области.
 
КемеровоПетр ФрадковНовокузнецкИлья СередюкКемеровская область
 
 
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