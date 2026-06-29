ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Кузбасса

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Кузбасса заключили соглашение о сотрудничестве по ключевым для региона направлениям социально-экономического развития, сообщает банк.

В числе направлений взаимодействия названы повышение доступности финансовых услуг для жителей и предприятий, развитие механизмов льготного кредитования и ипотеки, поддержка проектов повышения инвестпривлекательности Кузбасса. Особое внимание будет уделено инициативам в сфере городской среды, спорта и социальной инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, ПСБ уже реализует в регионе ряд значимых проектов. При поддержке банка в Кемерове и Новокузнецке созданы площадки для занятий уличным баскетболом, ведется строительство гостиничного комплекса, который станет частью культурно-образовательного кластера столицы региона.

"Мы выходим на новый этап сотрудничества, который предусматривает расширение участия ПСБ в программах поддержки бизнеса, проектах по развитию инфраструктуры. Объединение усилий банка и региона позволит создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций, повышения деловой активности и качества жизни людей", — приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова на церемонии подписания.

Как подчеркнул губернатор Кемеровской области Илья Середюк, у Кузбасса уже есть успешный опыт сотрудничества с банком.