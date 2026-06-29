Краткий пересказ от РИА ИИ Зеркальный пруд в центре Вашингтона активно цветет и не соответствует требованиям президента США Дональда Трампа по внешнему виду.

Пруд и прилегающий парк огорожены двухметровым забором, а открытие водоема запланировано к Дню независимости США 4 июля.

Расходы на реновацию Зеркального пруда оцениваются в 16 миллионов долларов.

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Зеркальный пруд в центре Вашингтона, являющийся одной из самых узнаваемых достопримечательностей американской столицы, не удается довести до того вида, который требовал президент США Дональд Трамп: водоем активно цветет, чем привлекает внимание туристов, передает корреспондент РИА Новости.

Пруд и прилегающий парк огорожены двухметровым забором, на нем закреплены предупреждения об опасности "взрывчатых веществ" - подробности не уточняются, а также обещание открыть водоем к предстоящему 4 июля Дню независимости США

Пруд заметно зеленого цвета, на его поверхности куски тины и мусор. Рядом ощущается устойчивый запах затхлости. Совсем не видно уток, для которых водоем был излюбленным местом. До 250-летия США осталось меньше недели.

Помимо забора и камер видеонаблюдения от чрезмерного внимания и посягательств туристов пруд охраняют офицеры полиции парков и бойцы национальной гвардии в большом количестве.

В апреле Трамп объявил, что власти отремонтируют пруд между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на "синий цвет флага США", чтобы и вода приобрела такой же оттенок. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы.

После заявления президента США о порче группой лиц нового покрытия на дне водоема, вдоль пруда появились системы видео наблюдения. Вандалы, по словам Трампа, прорезали борозду в более чем 90 метров в фасаде бассейна и залили в него агрессивные химикаты.

На позапрошлой неделе расходы на реновацию достопримечательности американские СМИ оценивали в 16 миллионов долларов.